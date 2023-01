(Pékin) Pékin et Manille se sont engagés mercredi à résoudre les désaccords maritimes par la consultation, à l’occasion d’une visite dans la capitale chinoise du président philippin Ferdinand Marcos sur fond de tensions en mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

M. Marcos et son homologue chinois Xi Jinping ont tous deux appelé, lors d’une rencontre mercredi, à « une consultation amicale pour résoudre de manière appropriée les questions maritimes », a rapporté la télévision d’État chinoise CCTV.

La Chine et les Philippines sont en désaccord au sujet de la mer de Chine méridionale, un espace stratégique aux riches ressources énergétiques et halieutiques. Pékin en revendique la quasi-totalité, mais les Philippines ainsi que le Vietnam, la Malaisie et Brunei y ont également des prétentions.

La Chine a ignoré un jugement de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye donnant raison à Manille en 2016.

Les Philippines ont annoncé fin décembre renforcer leur présence militaire en mer de Chine à la suite d’informations selon lesquelles Pékin avait commencé à aménager des terres inoccupées autour de l’archipel disputé des Spratleys.

M. Marcos avait insisté avant sa visite sur sa volonté de ne pas laisser Pékin piétiner les droits maritimes des Philippines dans la zone.

Selon CCTV, M. Xi a dit mercredi à M. Marcos que la Chine souhaitait apporter « davantage d’énergie positive à la paix et la stabilité régionales » et « promouvoir la coopération pour le développement pétrolier et gazier dans des zones non disputées ».

Les deux hommes ont également discuté de coopération dans des domaines comme l’agriculture et la médecine, selon CCTV, et signé une série d’accords de coopération pour les infrastructures, la pêche, le tourisme et d’autres secteurs.

Le gouvernement philippin avait indiqué la semaine dernière qu’un accord assurant une communication directe entre ministères des Affaires étrangères des deux pays serait signé à l’occasion de la visite de M. Marcos, afin d’éviter « toute erreur de calcul et de communication dans la mer occidentale des Philippines », référence à la partie de la mer de Chine méridionale revendiquée par Manille.

CCTV n’a pas précisé si un tel accord figurait parmi ceux signés mercredi par les deux dirigeants.

Jusqu’à quatorze accords bilatéraux devaient être signés au cours de la visite de M. Marcos qui s’achève jeudi.

Plus tôt mercredi, le président philippin a déclaré que Manille considère comme « de première importance de […] renforcer les relations entre la Chine et les Philippines », lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale populaire chinoise, Li Zhanshu.

Et il a ajouté espérer que « des partenariats qui stabiliseront et renforceront nos économies » seront noués entre les deux pays.

Avant son départ pour la Chine, M. Marcos avait déclaré mardi qu’il espérait discuter avec son homologue chinois « des questions de sécurité politique tant bilatérales que régionales ».

« Les problèmes entre nos deux pays sont des problèmes qui n’ont pas lieu d’être entre deux pays amis », avait-il ajouté.