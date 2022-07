Les résidents d’un immeuble de Manille ont été forcés de l’évacuer, à plus de 300 km de l’épicentre du tremblement de terre.

(Manille) Un violent séisme de magnitude 7,1 a frappé mercredi une région montagneuse du nord des Philippines, semant la panique parmi les habitants et faisant trembler les immeubles jusque dans la capitale Manille.

Selon l’Institut sismologique américain (USGS), la secousse a été enregistrée à 8 h 43 (0 h 43 GMT), à une profondeur de 10 km dans la province d’Abra, sur l’île principale de Luzon.

Dans la ville de Dolores, située tout près de l’épicentre, des habitants terrifiés ont couru hors de chez eux et les vitres du marché local ont volé en éclats, a raconté à l’AFP le commandant de la police locale Edwin Sergio.

« Le tremblement de terre était très fort », a déclaré M. Sergio. « Les tables de fruits et légumes sur le marché ont été renversées », a-t-il poursuivi, ajoutant que des fissures étaient apparues sur les murs du commissariat.

Un autre commandant de la police, Nazareno Emia, a indiqué à l’AFP que plusieurs blessés avaient été conduits à l’hôpital.

Une vidéo publiée sur Facebook et vérifiée par l’AFP a également montré des fissures sur une route goudronnée et le sol dans la ville de Bangued, mais aucun dégât visible sur les magasins ou les maisons.

Ressenti à 300 km

Mira Zapata, un étudiant, a raconté qu’il se trouvait dans sa maison de la ville de San Juan quand il a ressenti « une très forte secousse ».

« On s’est mis à crier et on s’est précipités dehors », a-t-il dit, alors que les répliques se poursuivaient. « Notre maison est en bon état mais celles en bas de la colline ont été endommagées », a poursuivi ce témoin.

Les gratte-ciel ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km au sud.

Les Philippines sont régulièrement frappées par des séismes en raison de leur position sur la « Ceinture de feu », un arc d’activité sismique intense qui entoure l’océan Pacifique en passant par le Japon et l’Asie du Sud-est.

Le tremblement de terre de mercredi est le plus puissant dans le pays depuis des années.

En octobre 2013, un séisme de magnitude 7,1 sur l’île de Bohol, dans le centre du pays, avait fait plus de 200 morts et 400 000 déplacés.

La secousse avait déclenché des glissements de terrain catastrophiques. Des dizaines de milliers de maisons ainsi que des églises historiques datant du début du catholicisme aux Philippines avaient été détruites.

Ce puissant séisme avait modifié le paysage de l’île et provoqué une spectaculaire « rupture de terrain », faisant remonter une partie du sol de jusqu’à trois mètres et créant un mur de roche au-dessus de l’épicentre.

En 1990, un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans le nord des Philippines avait fait plus de 1200 morts, provoqué d’importants dégâts à Manille ainsi qu’une rupture du terrain sur plus de cent kilomètres.