(Nuku’alofa) L’éruption spectaculaire d’un volcan sous-marin des îles Tonga, dans l’océan Pacifique sud, a provoqué un tsunami samedi qui a atteint le Japon avec des vagues de 1,20 m et placé le Chili et la côte ouest des États-Unis en alerte.

Agence France-Presse

Des vues saisissantes prises de l’espace ont montré le moment de l’éruption vendredi du Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, sur une des îles inhabitées des Tonga : un énorme champignon de fumée et de cendres, et une vague immédiatement déclenchée.

L’éruption a duré huit minutes, et était si forte qu’elle a été entendue « comme un bruit de tonnerre lointain » sur les îles Fidji, à plus de 800 km de là, selon des responsables dans la capitale, Suva, où des images partagées sur les réseaux sociaux montraient d’énormes vagues battant la côte.

PHOTO EMOSI KERESONI, @EMOSI KERESONI VIA AFP De fortes vagues ont frappé la côte de Suva City, aux îles Fidji.

Le volcan, situé à environ 65 km de la capitale tongienne Nuku’alofa, y a provoqué un tsunami de 1,20 m, selon le bureau australien de météorologie.

Au Japon, l’île reculée d’Amami Oshima a été touchée vers 23 h 55 locales (9 h 55, HE) samedi par une vague de 1,20 m. Une alerte au tsunami a été activée, et l’agence météorologique nationale a mis en garde contre de possibles vagues de trois mètres de haut.

« C’était une énorme explosion », a expliqué au site d’informations Stuff une habitante des Tonga, Mere Taufa, qui se trouvait à ce moment-là chez elle.

« Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous », a-t-elle raconté. Quelques minutes plus tard, l’eau a envahi leur maison, et elle a vu le mur d’une maison voisine s’écrouler.

PHOTO MARY LYN FONUA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des nuages ​s’élèvent au-dessus du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai après son éruption, le 21 décembre.

Le roi des Tonga évacué

« Nous avons tout de suite su que c’était un tsunami, avec cette eau qui jaillissait dans la maison. On pouvait entendre des cris partout autour, et tout le monde a commencé à fuir vers les hauteurs », a-t-elle ajouté.

Le roi des Tonga, Tupou VI, a été évacué du palais royal de Nuku’alofa et emmené vers une villa éloignée des côtes.

Victorina Kioa, de la Commission des Services publics des Tonga, a appelé la population à « s’éloigner de tous les endroits menacés, c’est-à-dire les plages, les récifs et toutes les côtes plates ».

Les autorités ont par ailleurs conseillé à l’ensemble de la population de rester autant que possible à l’intérieur, de porter des masques s’ils doivent sortir et, là aussi, de protéger toutes les réserves d’eau.

Des alertes au tsunami ont été lancées pour les îles Fidji et Samoa, la Nouvelle-Zélande, Vanuatu, le Chili et l’Australie où les autorités ont prévenu que la vague pourrait toucher la ligne de côte, y compris à Sydney.

Au Chili, l’alerte au tsunami a été lancée dans les régions de Coquimbo (centre-nord) et Los Rios et Los Lagos (sud), où les vagues ont dépassé un mètre. Ailleurs, les variations étaient comprises entre 30 cm et un mètre. Le Bureau national des situations d’urgence a aussi mis en garde contre la possibilité qu’un « tsunami mineur » n’atteigne l’île de Pâques.

En Équateur, les autorités ont recommandé la suspension jusqu’à 17 h des activités de bord de mer et jusqu’à 15 h (16 h, HE) aux Galapagos où le niveau de la mer s’est élevé de 50 cm sur l’île de Santa Cruz. Le même niveau de 50 cm a ensuite été observé sur plusieurs plages de la côte continentale, pour laquelle a été émise une alerte au tsunami.

« Quittez les plages »

Aux États-Unis, des alertes au tsunami ont été émises pour la côte Ouest du pays. Hawaii, archipel américain du Pacifique Nord, a déjà été touché par des « inondations mineures ».

« Quittez les plages, les ports et les marinas » dans les zones concernées, a recommandé le National Weather Service, précisant avec « soulagement » que les îles d’Hawaii ne rapportaient pas de dégâts.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Des surfeurs s’accrochent à leur planche alors qu’une vague déferle à Manhattan Beach, en Californie.

Les États de Californie, de l’Oregon et de Washington pourraient être touchés, ainsi que l’Alaska et la province canadienne de Colombie-Britannique, a précisé le NWS.

« Les principales répercussions attendues sont de forts courants d’arrachement et des inondations des côtes et des zones de faible élévation », a prévenu le service météo.