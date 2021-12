PHOTO JAY LABRA, ASSOCIATED PRESS

Plus de 30 morts suite au passage du typhon Rai

(Surigao) Au moins 33 personnes ont été tuées par le typhon le plus puissant qui ait frappé les Philippines cette année, et plusieurs dizaines d’autres sont portées disparues, ont indiqué samedi les autorités, qui ont fait état de destructions « alarmantes » sur les îles qui ont subi le plus fort de la tempête.

Agence France-Presse

Rai était qualifié de « super-typhon » lorsqu’il a touché terre jeudi, sur l’île touristique de Siargao, accompagné de vents de 195 km/h.

« Tout volait, c’était comme si c’était la fin du monde », a déclaré à l’AFP Raphy Repdos, un tour-opérateur en visite sur l’île au moment de la tempête.

Plus de 300 000 personnes ont dû fuir leurs domiciles depuis jeudi à cause du typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays, selon l’Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines.

Il a traversé vendredi en fin d’après-midi le nord de l’île de Palawan, destination touristique populaire, avec des vents de 155 km/h selon l’Agence météorologique nationale, avant de s’éloigner vers la mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam.

Des photos aériennes partagées par l’armée montraient des dégâts considérables dans la ville de General Luna, où de nombreux surfeurs et vacanciers avaient afflué avant Noël, avec des bâtiments dépourvus de toits et des débris jonchant le sol.

« Comme du papier »

L’île voisine de Dinagat a été « rasée » par la tempête, a écrit le gouverneur Arlene Bag-ao sur Facebook, précisant que des maisons, des bateaux et des champs avaient été détruits.

« Les murs et les toits ont été arrachés et soufflés par Odette comme du papier », a déclaré M. Bag-ao, utilisant le nom local du typhon.

« Nos réserves de nourriture et d’eau s’amenuisent. L’électricité et les télécommunications sont en panne », a-t-il ajouté.

« Il s’agit de l’une des tempêtes les plus puissantes qui aient frappé les Philippines au mois de décembre au cours de la dernière décennie », a déclaré à l’AFP Alberto Bocanegra, responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Philippines. « Les informations que nous recevons et les images que nous recevons sont très alarmantes ».

Plus de 18 000 militaires, policiers, garde-côtes et pompiers vont se joindre aux efforts de recherche et de sauvetage dans les régions les plus touchées, a déclaré à l’AFP Mark Timbal, porte-parole de l’agence nationale des catastrophes.

« Il y a eu des dégâts importants » à Surigao et Siargao, les régions qui ont subi le plus fort du typhon, a déclaré M. Timbal.

PHOTO FERDINANDH CABRERA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des vitres ont éclaté lors du passage de Rai à Surigao City.

L’île de Siargao compte environ 100 000 habitants et attire de nombreux surfeurs et les vacanciers de passage.

Le bilan a été alourdi après l’annonce du responsable des catastrophes de la province centrale de Negros Occidental, qui a confirmé le décès de 13 personnes, la plupart par noyade, et la disparition de 50 autres dans une zone touchée par les inondations.

« Nous avons commencé à exhorter les gens à évacuer dès mercredi, mais beaucoup étaient réticents à partir », a déclaré à l’AFP Salvador Mesa.

Destruction généralisée

Sur l’île de Dinagat, où le typhon a fait au mois six morts, les habitants « essaient de réparer leurs maisons car même nos centres d’évacuation ont été démolis » a déclaré le vice-gouverneur de cette région de l’est du pays Nilo Demerey à la chaîne de télévision ABS-CBN.

« Ils ne peuvent pas se réfugier ailleurs… tout a été détruit », a-t-il déploré.

M. Bocanegra a prévenu que les coupures d’électricité allaient affecter l’approvisionnement en eau, suscitant des inquiétudes quant aux conditions sanitaires.

Rai est un typhon particulièrement tardif dans la saison. La plupart des cyclones tropicaux dans l’océan Pacifique se forment entre juillet et octobre.

Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants, se renforçant à mesure que le réchauffement climatique provoqué par l’homme s’accélère.

Les Philippines, considérées comme un des pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, sont frappées chaque année par une vingtaine de typhons qui sèment souvent la destruction parmi les habitations, les récoltes et les infrastructures dans des régions déjà très pauvres.

Le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré aux Philippines est le « super-typhon » Haiyan, qui a fait plus de 7300 morts ou disparus en 2013.