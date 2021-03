Le pilote et un agent de bord d'un avion de Donghaï Airlines se sont-ils battus durant un vol ? En tout cas, l’agent de bord aurait subi une fracture à la main et le capitaine aurait eu une dent cassée.

(Pékin) L’agence chinoise responsable de l’aviation civile tente de faire la lumière sur une bagarre qui aurait éclaté en plein ciel le mois dernier, entre le pilote et l’agent de bord en chef d’un vol intérieur.

Associated Press

L’agence dit prendre cet incident présumé très au sérieux et qu’elle est à colliger plus de détails. Tout incident qui menace la sécurité d’un vol sera « traduit très sévèrement en justice », a-t-on indiqué par voie de communiqué.

La presse chinoise rapporte que la bagarre a éclaté le 20 février, à bord d’un vol du transporteur aérien Donghaï Airlines. Le capitaine se serait emporté en sortant des toilettes de la première classe, quand il a vu qu’un passager attendait son tour. Il aurait alors reproché à l’agent de bord en chef de ne pas avoir fait son travail, puisque le passager aurait dû attendre dans son siège.

Main cassée, dent cassée

Les deux hommes en seraient alors venus aux coups. L’agent de bord aurait subi une fracture à la main et le capitaine aurait eu une dent cassée.

Le vol se trouvait à ce moment à une cinquantaine de minutes de sa destination finale, la ville centrale de Xi’an, après être parti de la ville côtière de Nantong, près de Shanghaï.

Donghaï s’est excusé par voie de communiqué et indiqué que ses mesures de sécurité seront révisées. Les employés impliqués dans l’incident ont été suspendus, a-t-on ajouté, mais on ne sait pas s’ils sont toujours à l’emploi de la compagnie, qui n’a pas fourni plus de détails à ce sujet.

Le secteur chinois de l’aviation est en pleine croissance et sa performance en matière de sécurité est solide. Mais lors d’incidents précédents, des passagers ont ouvert des sorties d’urgence avant le décollage ; se sont bagarrés avec les employés avant l’embarquement ; et ont lancé des pièces de monnaie dans les moteurs, présumément pour se porter chance.