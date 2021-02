La répression pénale des Ouïghours s’est intensifiée au Xinjiang

(Pékin) Peines plus nombreuses et plus longues : la Chine a considérablement intensifié la répression pénale des Ouïghours et autres minorités musulmanes au Xinjiang (nord-ouest), accuse mercredi l’organisation de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch (HRW).