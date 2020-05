Manifestations prodémocratie: Pékin adopte une loi sur la sécurité nationale

Depuis plus d’un an, le torchon brûle entre les manifestants prodémocratie de Hong Kong et le gouvernement de Pékin. La nouvelle mesure sur la sécurité nationale, adoptée jeudi par le Parlement chinois, vient attiser de nouveau les tensions. La situation en quatre questions.