PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) Le président chinois Xi Jinping a célébré solennellement vendredi le 70e anniversaire de l’entrée de son pays dans la guerre de Corée (1950-53), l’occasion pour lui de célébrer une « victoire » sur les États-Unis en période de tension accrue avec Washington.

Patrick BAERT

Agence France-Presse

Selon le bilan chinois, près de 200 000 soldats partis combattre aux côtés de la Corée du Nord ont péri face aux troupes de la coalition internationale, principalement américaines, alliées à la Corée du Sud.

Au moment où les relations de son pays sont au plus bas avec les États-Unis de Donald Trump, le président chinois a profité de cette commémoration pour adresser un avertissement à tout envahisseur potentiel, dans le cadre solennel du Palais du peuple à Pékin.

« Après un combat acharné, les troupes chinoises et coréennes ont vaincu des adversaires armés jusqu’aux dents et brisé le mythe de l’invincibilité de l’armée américaine », a-t-il déclaré sous les applaudissements de milliers de militaires et d’anciens combattants en uniforme.

Soixante-dix ans plus tard, outre leur rivalité commerciale, diplomatique et technologique, la Chine et les États-Unis se mesurent encore militairement, en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée en quasi-totalité par Pékin où la marine américaine effectue des missions de défense de la « liberté de navigation ».

« Nous ne resterons jamais les bras croisés quand notre souveraineté est menacée et nous ne laisserons jamais quelque armée que ce soit envahir ou diviser notre pays », a lancé Xi Jinping.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Le président chinois Xi Jinping

Une allusion à peine voilée à l’île de Taïwan, revendiquée depuis sept décennies par le régime communiste, mais armée par les États-Unis.

Un « message » sans ambiguïté

Le conflit coréen a été le premier, et jusqu’à présent le seul, lors duquel les armées chinoise et américaine se sont affrontées directement dans un combat de grande ampleur.

Entre le retour des cendres de soldats morts, une exposition géante, un film à grand spectacle et même… un dessin animé, la Chine ne lésine pas pour marquer le 70e anniversaire de son intervention d’octobre 1950.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS

La télévision déverse des torrents de propagande, multipliant les images d’archives et les entretiens avec les anciens combattants.

« Il faut y voir un message directement adressé aux États-Unis, il n’y a ici pas d’ambiguïté », observe Alice Ekman, analyste responsable de l’Asie à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne.

En Chine, le conflit, rappelle-t-elle, reste connu sous l’appellation de « Guerre de résistance à l’agression américaine et d’aide à la Corée », un terme qui gomme le fait que les hostilités ont été déclenchées par la Corée du Nord en 1950.

Pour Pékin, « il s’agit de souligner sa détermination à ne rien lâcher dans le contexte de confrontation qui l’oppose aux États-Unis, et cela dans tous les domaines (diplomatie, commerce, industrie, recherche, technologie…), pas uniquement militaire », estime Mme Ekman.

À Pékin, certains commentateurs enfoncent le clou.

« Nous avons pu vaincre les États-Unis quand nous étions très pauvres, y a-t-il pour nous la moindre raison d’avoir peur aujourd’hui ? », feint de s’interroger sur Twitter (messagerie bloquée en Chine) le très nationaliste Hu Xijin, rédacteur en chef du quotidien Global Times.

Pour Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université du peuple à Pékin, ces commémorations sont une réponse à la pression maximale exercée par l’administration Trump sur son pays.

« Cela vise à se tenir prêt pour un possible conflit militaire limité avec les États-Unis », avertit-il.

La Chine reste depuis la trêve de 1953 le plus proche allié de la Corée du Nord.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rendu hommage aux soldats chinois qui ont sauvé son pays de la défaite, ont rapporté jeudi les médias de Pyongyang. Il a notamment fait déposer en Corée du Nord une gerbe sur la tombe de Mao Anying, le fils du dirigeant chinois Mao Tsé-toung, tombé lors du conflit.