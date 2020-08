En Inde, la famille maternelle de Kamala Harris se dit heureuse pour elle

(New Delhi) La mère de Kamala Harris, colistière du candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden, a certes quitté son Inde natale en 1960, mais son oncle et sa tante, qui y vivent toujours, suivent chacun de ses faits et gestes.