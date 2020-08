Accident d’avion en Inde: le bilan grimpe à 18 morts

(Kozhikode) Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées lorsqu’un avion de ligne de la compagnie Air India Express a quitté vendredi soir la piste et s’est brisé en deux après avoir atterri en pleine tempête dans le Sud de l’Inde, ont indiqué samedi des responsables.