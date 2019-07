Peur et danger sur les chantiers des Jeux olympiques de Tokyo

Une organisation internationale, la BWI (Building and wood workers' International), a mené l'enquête et publié un rapport en mai, intitulé La face obscure des JO d'été de Tokyo.

Et la planification était si serrée qu'une fois, lui et ses collègues ont continué à travailler alors que se balançait au-dessus de leurs têtes un énorme bloc de béton. Il y a bien eu des sifflets pour appeler à la prudence mais « nous étions trop occupés », confie ce sexagénaire.

« Nous prenons des dispositions rigoureuses » pour garantir de bonnes conditions : le site ne ferme pas à des heures indues, les horaires d'entrée et de départ des ouvriers sont enregistrés et leur santé surveillée, précise l'instance.

En réalité, selon le BWI, une « culture de la peur » découragerait les travailleurs de signaler les problèmes rencontrés, « de crainte d'être réprimandé ou de perdre leur emploi ».

Mais pour la Fédération nationale des syndicats du secteur, la situation dépasse le simple cas des Jeux olympiques.

« Le système au Japon demeure féodal », à cause de l'empilement de sous-traitants derrière le premier contractant, déplore Hidenori Miyamoto, secrétaire général de l'organisation Zenkensoren.

Et de brosser un tableau peu reluisant du monde de la construction, où les salaires sont bas et où il est fréquent de faire des semaines de six jours à cause de la pénurie de bras. Les sexagénaires nippons et immigrés venus de Chine, du Vietnam ou d'autres pays, parfois dans l'illégalité, ne suffisent pas à combler les besoins.