Argentine Le gouvernement Milei décrète une augmentation de 30 % du salaire minimum

(Buenos Aires) Le gouvernement argentin du président Milei a décidé d’augmenter de 30 % le salaire minimum, a indiqué mardi un porte-parole de la présidence, alors que l’inflation dépasse actuellement les 250 % par an et que de plus en plus d’Argentins vivent dans la pauvreté.