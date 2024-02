Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia le 21 février 2024.

(Rio de Janeiro) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait part mercredi au président brésilien Lula du « désaccord » des États-Unis sur ses propos polémiques comparant la guerre à Gaza et la Shoah, a-t-on appris auprès de responsables du département d’État.

Agence France-Presse

Au cours de sa rencontre mercredi matin à Brasilia avec Luiz Inacio Lula da Silva, il y a eu un « échange franc » et M. Blinken « a évoqué le sujet de Gaza et a clairement fait part de notre désaccord sur ces propos », a dit un de ces responsables sous couvert d’anonymat à des journalistes accompagnant le chef de la diplomatie américaine.

Lula a accusé dimanche Israël, qui bénéficie du soutien militaire et diplomatique des États-Unis, de commettre un « génocide » des Palestiniens dans la bande de Gaza, comparant l’offensive israélienne à l’extermination des Juifs par les nazis. Le gouvernement d’Israël s’est indigné de ces propos et l’a déclaré « persona non grata ».

Mardi, la tension est encore montée. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira a accusé son homologue israélien de « mensonges ». Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz avait un peu plus tôt accusé Lula de se livrer à une comparaison « immorale, délirante » entre la guerre dans la bande de Gaza et la Shoah.

Les États-Unis, qui ont mis leur troisième veto mardi au Conseil de sécurité de l’ONU à un texte appelant à un « cessez-le-feu immédiat » dans ce territoire palestinien, rejettent les accusations de « génocide » portées contre Israël.

Cela a été une « très très bonne réunion », a déclaré M. Blinken à la sortie de cet entretien, qui a duré 1 h 50 selon la présidence brésilienne.

« Les États-Unis et le Brésil font tant de choses importantes ensemble. Nous travaillons ensemble dans un cadre bilatéral, régional, mondial. C’est un partenariat très important et nous sommes reconnaissants envers le Brésil », a-t-il ajouté devant la presse, avant de partir pour Rio de Janeiro, pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Ukraine aussi

Lula a pour sa part publié sur X (anciennement Twitter), une photo de lui au côté de M. Blinken, les deux hommes souriant et échangeant une poignée de main.

« Le président Lula a réaffirmé son désir de paix et d’une fin des conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Les deux hommes sont d’accord sur la création d’un État palestinien », a relaté de son côté la présidence brésilienne dans un communiqué.

Le responsable du département d’État américain a précisé que la discussion sur l’Ukraine avait porté sur « la possibilité qu’il y ait de la place pour la diplomatie » dans la résolution de ce conflit. « Nous considérons que les conditions ne sont pas encore réunies en ce moment », a-t-il ajouté.

Lula a appelé au dialogue pour mettre fin au conflit en Ukraine et a estimé par le passé que les torts étaient partagés entre d’une part la Russie de Vladimir Poutine, et d’autre part l’Occident et Kyiv.

Le président brésilien et le secrétaire d’État américain ont aussi évoqué la crise humanitaire à Haïti, ainsi que le Venezuela, engagé dans une dispute frontalière avec le Guyana autour de la région riche en pétrole de l’Essequibo.

L’un des responsables du Département d’État a salué les efforts du Brésil pour « tenter de réduire les tensions entre Venezuela et Guyana. »