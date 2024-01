Un glissement de terrain a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés vendredi dans le nord-ouest de la Colombie.

(Bogotá) Un glissement de terrain a fait au moins 33 morts vendredi dans le nord-ouest de la Colombie, selon un nouveau bilan fourni samedi par le gouvernement.

Agence France-Presse

Un précédent comptage faisait état de 23 morts et de 20 blessés.

« La plupart » des personnes ayant péri dans cette catastrophe survenue dans une communauté autochtone sont des enfants, a écrit sur le réseau social X la vice-présidente Francia Márquez.

La route qui relie Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, à Quibdo, dans le département de Choco, a été provisoirement fermée après avoir été endommagée par plusieurs glissements de terrain, avait déclaré vendredi à l’AFP une responsable du bureau du gouverneur de ce département.

On estimait alors qu’une trentaine de personnes étaient coincées sous les décombres sur cet axe routier.

PHOTO COLOMBIA'S NATIONAL FIRE DEPARTMENT, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Des véhicules arrêtés après un glissement de terrain sur la route entre Quibdo et Medellín

Sur des images diffusées par les réseaux sociaux et par les chaînes de télévision, on peut voir le moment où un pan de montagne s’effondre et recouvre une rangée de voitures, tandis que des cris se font entendre.

Une responsable locale a raconté à l’AFP que « de nombreuses personnes » avaient réussi à sortir de leurs véhicules et à « se réfugier dans une maison » près de la localité de Carmen de Atrato. « Mais, malheureusement, un glissement de terrain s’est produit et les a ensevelies », a-t-il ajouté.

Le département de Choco, qui borde l’océan Pacifique et abrite une vaste forêt tropicale, a été la proie de fortes précipitations ces 24 dernières heures.

Le président colombien Gustavo Petro a promis « toute l’aide disponible pour le Choco dans cette horrible tragédie », sur X.

La police a déclaré de son côté travailler « main dans la main avec les organismes d’urgence et de secours sur la route Quibdó-Medellín ».

Une cinquantaine de soldats sont également arrivés sur place pour participer aux efforts de recherche.

On peut voir des hommes en uniforme couverts de boue sur des images fournies par l’armée, qui, dans un communiqué, souligne que « les conditions météorologiques sont difficiles ».

Alors que la Colombie traverse un épisode de sécheresse, l’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (IDEAM) avait alerté sur des risques de fortes pluies dans plusieurs départements bordant le Pacifique et de l’Amazonie.