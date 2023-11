(Lima) La procureure générale du Pérou a déposé une plainte pour homicide présumé, lundi devant le Congrès, contre la présidente du pays, Dina Boluarte, pour son rôle dans la répression de manifestations qui a fait plus de 50 morts.

Agence France-Presse

« Je vous informe que j’ai déposé une plainte constitutionnelle devant le Congrès de la République contre Dina Boluarte, présidente de la République, et Luis Alberto Otárola », le premier ministre, a déclaré la procureure générale Patricia Benavides dans une allocution télévisée.

Dina Boluarte est devenue présidente du Pérou en décembre 2022 après la destitution et l’arrestation du chef d’État de gauche Pedro Castillo, dont elle était la vice-présidente.

PHOTO DIEGO RAMOS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestations pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte avaient été fortement réprimées à partir du mois de décembre 2022.

La répression des manifestations pro-Castillo massives qui avaient suivi a fait plus de 50 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).

« La mort d’un homme ou d’une femme péruvienne ne doit pas être autorisée, ni aucun abus de pouvoir », a ajouté Mme Benavides, qui a également dénoncé le fait que ses collègues cherchent à salir son intégrité.

L’accusation, qui pourrait conduire au limogeage de la présidente, intervient au moment où la procureure est confrontée à de graves remises en question de sa gestion du ministère public par de hauts magistrats appelant à sa démission.

La plainte contre Mme Boluarte a été déposée alors que Mme Benavides est accusée par un procureur de diriger un prétendu réseau criminel retranché au sommet du parquet, d’où elle aurait exercé un trafic d’influence auprès du Congrès et échangé des faveurs politiques.

Dans ce contexte, Mme Benavides a déclaré qu’elle ne démissionnerait pas de son poste.

Dans sa première réaction publique, la présidente péruvienne a qualifié la plainte de « manœuvre politique » qui « vise à détourner l’attention d’une plainte très sérieuse contre la procureure » elle-même.

En janvier, le parquet péruvien a ouvert une enquête pour « génocide, homicide et blessures graves » contre Mme Boluarte pour son rôle dans la répression des manifestations, mais la présidente jouit de l’immunité jusqu’à la fin de son mandat en 2026.

En septembre, Mme Boluarte a comparu devant les procureurs pour la troisième fois. Un processus parlementaire, qui pourrait prendre jusqu’à trois mois, sera nécessaire avant que le Congrès puisse se prononcer sur la plainte contre la présidente.

La répression des manifestations antigouvernementales a débuté le 7 décembre quand Mme Boluarte venait tout juste d’accéder à la présidence, et s’est prolongée jusqu’en mars. Pedro Castillo est, lui, en détention provisoire à Lima.