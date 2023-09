Équateur

57 gardiens et policiers ont été pris en otage par des prisonniers

(Quito) Des détenus ont pris en otage 57 gardiens et policiers dans six prisons en Équateur, en représailles contre de récents transferts de détenus et contre des interventions des forces de sécurité dans les établissements pénitentiaires du pays, ont annoncé jeudi les autorités.