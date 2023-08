(Brasilia) Un juge de la Cour suprême a autorisé des enquêteurs à accéder aux données bancaires et fiscales au Brésil de Jair Bolsonaro et de son épouse, l’ancien président étant soupçonné d’enrichissement illicite via la revente de cadeaux reçus de pays étrangers, affirme vendredi la presse brésilienne.

Agence France-Presse

Le juge Alexandre de Moraes a en outre sollicité une aide internationale pour accéder aux données bancaires du couple aux États-Unis, où les collaborateurs de l’ancien président d’extrême droite auraient vendu ou tenté de vendre ces objets de valeur.

Contactées par l’AFP, ni la Cour suprême ni la police fédérale n’ont confirmé pour l’instant ces informations.

Interrogé par des journalistes, M. Bolsonaro a réaffirmé qu’il n’avait pas reçu d’argent provenant des bijoux reçus pendant son mandat.

« Bien sûr, c’est inconfortable, mais il n’y a pas de problème » avec cette décision, a-t-il ajouté alors qu’il prenait un café dans une boulangerie de l’État de Goiania, dans le centre-ouest du pays.

Parmi ces cadeaux d’État figurent deux sculptures, une en forme de bateau et une autre en forme de palmier, offerts par le gouvernement du Bahreïn lors d’une visite de M. Bolsonaro en 2021.

Des objets de valeur offerts par l’Arabie saoudite, notamment une montre et un stylo-plume de la marque suisse de luxe Chopard, figurent également parmi ces présents.

Des éléments de l’enquête ont été publiés la semaine dernière dans un arrêt du juge Moraes pour justifier des perquisitions menées vendredi chez d’anciens collaborateurs de M. Bolsonaro.

« Les éléments de preuve recueillis ont montré (l’existence) durant la présidence de Jair Bolsonaro d’un réseau pour détourner des biens d’un montant élevé qui lui ont été offerts », peut-on lire dans cet arrêt du magistrat.

Les enquêteurs font également état de biens placés dans « une valise transportée dans l’avion présidentiel le 30 décembre » 2022, quand M. Bolsonaro a quitté le Brésil pour rejoindre les États-Unis deux jours avant l’investiture de son successeur de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui l’a battu à la présidentielle d’octobre.

En avril, M. Bolsonaro a été entendu par la police fédérale dans le cadre de cette affaire et a nié tout acte répréhensible.

Le scandale lié à ces cadeaux a éclaté en mars, quand le journal Estado de S. Paulo a révélé que des hauts fonctionnaires avaient tenté de faire entrer illégalement des bijoux offerts par l’Arabie saoudite, sans les déclarer au préalable.