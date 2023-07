(Mexico) Onze personnes ont péri et quatre ont été blessées samedi matin dans l’incendie criminel d’un bar dans le nord du Mexique, ont annoncé les autorités.

Agence France-Presse

L’incendie s’est déclaré dans un établissement de San Luis Rio Colorado, une ville de l’état de Sonora, dans le nord du pays, frontalier avec les États-Unis.

« Jusqu’à présent, onze personnes sont mortes, sept hommes et quatre femmes, et quatre blessés sont soignés dans des hôpitaux de San Luis Rio Colorado, de Sonora et des États-Unis », a indiqué le bureau du procureur de Sonora dans un communiqué.

La même source a précisé qu’aux premières heures de samedi, un homme a jeté un objet enflammé, sans doute un cocktail Molotov, dans l’établissement dont il venait d’être expulsé pour avoir « manqué de respect aux femmes ».

« Des enquêtes sont toujours en cours pour clarifier les faits et établir les responsabilités correspondantes », ainsi que pour identifier le suspect, a précisé le bureau du procureur.