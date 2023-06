(Brasilia) Le procès de Jair Bolsonaro reprend mardi à Brasilia, avec un lourd enjeu : l’ancien président brésilien, battu l’an dernier, se verra-t-il condamné à huit années d’inéligibilité, et donc privé de revanche lors du scrutin de 2026 ?

Agence France-Presse

Les sept juges du Tribunal électoral supérieur (TSE) doivent commencer à voter à partir de 19 h. Si nécessaire, une autre séance plénière est prévue jeudi pour décider si le leader d’extrême droite a commis « abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication ».

« La tendance, ce que tout le monde dit, c’est que je vais être inéligible », déclare sans fard l’ancien chef de l’État (2019-2022) dans un entretien publié mardi par le quotidien Folha de S. Paulo.

« Je ne vais pas me désespérer », « je vais continuer à jouer mon rôle », assure-t-il cependant, alors que la question de l’après-Bolsonaro se pose de plus en plus dans les milieux politiques et la presse.

L’ex-président, âgé de 68 ans, qui a décidé de ne pas assister à son procès, est poursuivi pour s’en être pris à la justice électorale et avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité du vote électronique, quelques mois avant les élections remportées par son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Dans un discours en juillet 2022 à la résidence présidentielle de l’Alvorada, et retransmis sur la télévision publique, il avait déclaré devant des diplomates vouloir « corriger des failles » dans le vote électronique avec la « participation des forces armées ».

Pour le parquet, il a ainsi cherché à « donner l’impression erronée que le processus électoral » au Brésil « est obscur » et sujet aux « manipulations », dans l’« objectif de discréditer » le résultat du scrutin à venir.

En cas de condamnation, la défense compte déposer un recours devant la Cour suprême.

Jair Bolsonaro avait perdu avec seulement 1,8 % d’écart au second tour fin 2022 face à Lula. Les partis de droite et d’extrême droite sont encore plus forts au Parlement qu’ils ne l’étaient sous son mandat, posant un défi de taille au président de gauche, de retour après deux mandats (2003-2010).

L’ex-dirigeant est en outre ciblé par la Cour suprême dans cinq affaires, notamment pour son rôle présumé d’inspirateur des attaques sans précédent du 8 janvier contre les lieux de pouvoir à Brasilia, et risque la prison. Il fait aussi face à une quinzaine de procédures devant le tribunal électoral.