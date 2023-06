Colombie

Le gouvernement et la guérilla de l’ELN signent un accord de cessez-le-feu

(La Havane) Le gouvernement colombien et le plus grand groupe de guérilla restant au pays ont convenu vendredi d’un cessez-le-feu de six mois lors de pourparlers à Cuba, dans la dernière tentative de résoudre un conflit remontant aux années 1960.