Trafic d’armes et de stupéfiants

Interpol annonce plus de 14 000 arrestations en Amérique latine

(Lyon) Plus de 14 000 personnes ont été arrêtées et plus de 8000 armes à feu saisies dans une vaste opération coordonnée par Interpol en Amérique latine, a annoncé mardi l’organisation internationale basée à Lyon, en France.