Plus de 680 millimètres de pluie sont tombés en 24 heures en fin de semaine dernière à Sao Sebastiao, station balnéaire à environ 200 km de Sao Paulo, soit plus du double que les précipitations mensuelles.

(Sao Paulo) Les glissements de terrain dans le sud-est du Brésil ont fait 54 morts, selon le dernier bilan rendu public vendredi par les autorités, tandis que le pape François a assuré prier pour les victimes.

Agence France-Presse

« Je vous fais parvenir […] mes prières, que Dieu vous bénisse », a dit le souverain pontife dans une vidéo en espagnol diffusée sur les réseaux sociaux de Vatican News.

« Pour le moment nous confirmons 54 décès », a expliqué le bureau du gouverneur de l’État de Sao Paulo, indiquant que « 16 femmes, 15 hommes et 15 enfants » ont été identifiés.

Le bilan précédent, datant de jeudi soir, faisait état de 50 morts.

Les autorités estiment qu’une trentaine de personnes sont toujours disparues et les recherches se poursuivent sans relâche dans les quartiers les plus touchés par des glissements de terrain et des inondations.

Près de 4000 personnes ont dû quitter leur domicile.

Les experts attribuent ces évènements extrêmes à une combinaison des effets du changement climatique et d’une urbanisation incontrôlée.

Au Brésil, 9,5 millions de personnes vivent dans des zones exposées aux glissements de terrain ou aux inondations, dont beaucoup dans des favelas dépourvues d’infrastructures sanitaires de base, selon le Centre national de surveillance et d’alerte des catastrophes naturelles (CEMADEN) du pays.