Équateur

Le volcan Cotopaxi provoque des pluies de cendres

(Quito) L’un des volcans les plus surveillés et dangereux au monde, le Cotopaxi, dans le centre de l’Équateur, a généré des fumerolles jusqu’à deux kilomètres au-dessus de son cratère et des chutes de cendres dans plusieurs localités environnantes, a rapporté l’Institut de géophysique (IG) de Quito.