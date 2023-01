(Buenos Aires) La sécheresse durable, pour la troisième année de suite, dans plusieurs régions centrales d’Argentine soulève des inquiétudes quant aux perspectives de récolte, en particulier de soja, même si les autorités ne sont pas alarmistes.

Agence France-Presse

Selon un rapport, il y a quelques jours du Sissa, un organisme de suivi des sécheresses, plus de 54 % du territoire argentin vit actuellement un degré de sécheresse ou de stress hydrique, dont 14 % atteint de sécheresse « grave » et 9 % « d’extrême ou exceptionnelle ».

Liée à la persistance du phénomène « La Niña » et une baisse de précipitations, « la troisième année consécutive de sécheresse que traverse l’Argentine a eu de graves répercussions dans différentes régions, avec des baisses de niveaux des rivières, des pertes de récoltes », estime la Sissa.

Plusieurs régions, notamment les provinces centrales de Cordoba, Buenos Aires, et Santa Fe plus au nord, ont rapporté ces dernières semaines de graves conséquences, localement, sur les cultures, les semences impossibles, voire la mortalité de bétail.

Le ministre de la Producion de la province de Santa Fe, Daniel Costamagna, a estimé qu’« au moins 3000 têtes de bétail » sont mortes dans la province (de la taille de l’Angleterre, NDLR) à la suite de la sécheresse, même s’il n’a pas précisé depuis quand.

Selon la Bourse de céréales de Rosario, place de référence du plus grand port céréalier du pays, les exportations de céréales et dérivés, qui avaient atteint plus de 43 milliards de dollars américains en 2021-2022, « devraient baisser de 21 % (cette année) dans le meilleur des scénarios, de 33 % au pire », en fonction des précipitations à venir.

Dans le cas du soja, dont l’Argentine est premier exportateur mondial (sous forme de farine et huile), la prévision de 48 millions de tonnes pour la campagne à venir pourrait se limiter à 41 millions de tonnes dans le meilleur des cas, 35,5 millions dans une hypothèse basse, selon la Bourse.

Ce week-end, le ministre de l’Économie Sergio Massa a pourtant refusé de s’alarmer, estimant que « l’impact de la pluie depuis le week-end (sur les régions centre) et pour une semaine va nous donner une humidité suffisante pour obtenir une bonne récolte sur l’année » pour le soja.

Concernant le blé, dont la récolte vient de finir, il a souligné que le résultat de 14,7 millions de tonnes, au lieu des 10 millions tonnes redoutées à cause la sécheresse, est « moins que ce qu’aurait été une bonne récolte, mais pas la catastrophe que l’on craignait », ni en termes économiques, ni d’approvisionnement du marché.

M. Massa a annoncé un comité de suivi permanent avec le secteur agricole, région par région, secteur par secteur, zone de sol par zone de sol (humide ou sec), pour déterminer avec précision les producteurs affectés.