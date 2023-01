Colombie

Un cessez-le-feu avec les cinq principaux groupes armés

(Bogotá) Le gouvernement colombien a conclu un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés et gangs de narcotrafiquants opérant dans le pays, a annoncé le président Gustavo Petro, ancien guérillero lui-même, à la veille du Nouvel An.