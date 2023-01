L’attaque dimanche contre une prison de la ville de Ciudad Juarez s’est soldée par la mort de 19 personnes et l’évasion de 25 détenus, selon un dernier bilan lundi des autorités.

(Mexico) L’attaque dimanche contre une prison de la ville de Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, pour faire évader un baron de la drogue s’est soldée par la mort de 19 personnes et l’évasion de 25 détenus, selon un dernier bilan lundi des autorités.

Agence France-Presse

Le secrétaire à la Défense Luis Cresencio Sandoval a indiqué lors d’une conférence de presse que 10 gardiens, sept détenus et deux assaillants ont été tués. Un gardien et 14 détenus ont également été blessés, et cinq assaillants ont été capturés.

Le précédent bilan faisait état de 14 morts, dont 10 gardiens, et de 13 blessés.

Parmi les évadés figure le chef d’un gang allié au cartel de Juarez dans sa guerre contre celui de Sinaloa, autrefois dirigé par Joaquin « El Chapo » Guzman, condamné à la prison à vie aux États-Unis.

Ernesto Alfredo Piñon était le « chef de ce groupe criminel connu sous le nom de “El Neto” », a indiqué la secrétaire à la Sécurité Rosa Icela Rodriguez lors de la même conférence de presse.

Il était sous les verrous depuis 2009, condamné à plus de 200 ans de prison pour enlèvement et meurtre, selon le parquet de l’État de Chihuahua (nord).

Des hommes armés avaient déjà tenté de le libérer lors de son transfert après son arrestation. Il avait été blessé dans l’attaque.

L’assaut d’hommes armés arrivés dans des véhicules blindés est survenu à l’aube dimanche, alors que les familles de détenus attendaient pour rendre visite à des proches à l’occasion du Nouvel An.

Cette prison qui dépend du gouvernement de l’État de Chihuahua a été le théâtre de plusieurs rixes et émeutes, dont une qui avait fait 20 morts en mars 2009, l’une des plus sanglantes de l’histoire du pays. En août 2022, un affrontement entre bandes rivales avait fait trois morts parmi les détenus.

Lundi, la police était à la recherche des évadés et des autres membres du commando.

Ciudad Juarez, qui borde la ville américaine d’El Paso, est une plaque tournante stratégique du trafic de drogue vers les États-Unis.

Selon les chiffres officiels, le Mexique a enregistré plus de 340 000 homicides, attribués pour la plupart à des organisations criminelles, depuis le lancement d’une offensive militaire antidrogue controversée en décembre 2006.