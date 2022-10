PHOTO LUISA GONZALEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Bogotá) Le Parlement de Colombie, l’un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l’environnement, a ratifié lundi l’accord d’Escazu, premier traité environnemental d’Amérique latine et des Caraïbes adopté en 2018 à l’issue de négociations au Costa Rica.

Agence France-Presse

« C’est une réalité ! Avec 120 voix en faveur, l’accord d’Escazu a été approuvé », a annoncé le ministère colombien de l’Environnement sur son compte Twitter.

L’ancien président Ivan Duque avait paraphé cet accord en 2019, mais le corps législatif a attendu trois ans pour le ratifier.

L’accord d’Escazu, signé en 2018 dans cette ville située au sud-ouest de San José, a été promu par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc), l’agence régionale des Nations unies.

Cet accord a été le premier au monde à introduire des dispositions spécifiques pour protéger les droits des défenseurs de l’environnement, cibles de nombreux assassinats en Amérique latine.

Il garantit la protection de l’environnement et de la santé des personnes, principalement des peuples indigènes, favorise la participation du public, l’accès à l’information et à la justice en matière d’environnement.

Il permet en outre aux personnes et aux communautés d’être informées et entendues dans les processus décisionnels qui affectent leurs vies et leurs territoires.

Adopté par 24 pays de la région dont le Brésil, il a été promulgué en avril 2021 après avoir été ratifié par 12 d’entre eux (Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bolivie, Équateur, Guyana, Mexique, Nicaragua, Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie et Uruguay).

La ratification en Colombie intervient deux mois après l’élection du premier président de gauche du pays, Gustavo Petro.

« Le traité international d’Escazu a été approuvé en tant que loi […]. Félicitations au Congrès et à la société colombienne », a salué M. Petro sur Twitter.

Plusieurs ONG se sont également réjouies de cette ratification, à l’instar de l’antenne de WWF à Bogota qui l’a qualifiée de « victoire pour la protection des responsables écologistes, pour la nature et pour les territoires ».

L’ONG Global Witness a indiqué en septembre que la Colombie était le deuxième pays au monde comptant le plus d’écologistes tués, avec 33 cas sur la seule année 2021. Le Mexique la devance avec 54 homicides et le Brésil est troisième (26 morts).