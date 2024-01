Tensions Éthiopie-Somalie L’Union africaine appelle au « calme » et au « respect mutuel »

(Nairobi) L’Union africaine a appelé jeudi l’Éthiopie et la Somalie au « calme » et au « respect mutuel » après le regain de tensions entre les deux pays suscité par un accord maritime signé entre Addis Abeba et la région séparatiste du Somaliland.