Corne de l’Afrique Les inondations forcent le déplacement de plus de deux millions de personnes

(Mogadiscio) Les pluies diluviennes et les inondations dans la Corne de l’Afrique ont fait plus de deux millions de déplacés et près de 300 morts, selon un décompte jeudi de l’AFP à partir de chiffres gouvernementaux et des Nations unies.