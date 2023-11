(Mogadiscio) Les pluies diluviennes et les inondations dans la Corne de l’Afrique ont fait plus de deux millions de déplacés et près de 300 morts, selon un décompte jeudi de l’AFP à partir de chiffres gouvernementaux et des Nations unies.

Agence France-Presse

Alors que la région venait de subir la pire sécheresse qu’elle ait connue depuis quarante ans, elle est désormais touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Nino.

La Somalie compte un million de déplacés et une centaine de morts selon l’ONU, l’Éthiopie 600 000 déplacés et 57 morts selon la coordination humanitaire de l’ONU (OCHA), tandis qu’au Kenya 460 000 personnes ont été déplacées et 136 personnes ont été tuées selon le ministère de l’Intérieur.

« C’est une situation désastreuse. Les régions qui avaient du mal à se remettre des impacts économiques et environnementaux d’une sécheresse prolongée sont désormais doublement frappées par les inondations », a déploré mercredi dans un communiqué l’ONG Action contre la faim, à la veille de l’ouverture de la COP28 sur le changement climatique.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Somalie compte un million de déplacés et une centaine de morts selon l’ONU.

En Somalie, depuis octobre, « plus de deux millions de personnes ont été touchées par des pluies torrentielles, des crues soudaines et des rivières, avec environ un million de personnes déplacées de leurs maisons », selon un communiqué de l’ONU et de l’agence somalienne de gestion des catastrophes.

Les précipitations « devraient inonder au moins 1,5 million d’hectares de terres agricoles jusqu’en décembre », poursuit le communiqué. Les pluies ont déjà détruit des fermes, endommagé des routes et des ponts, des hôpitaux et des écoles.

« Point de rupture »

En Somalie, pays de 17 millions d’habitants en proie à la pauvreté et à une insurrection islamiste, quelque 1,5 million d’enfants de moins de cinq ans seront confrontés à une malnutrition aiguë entre août 2023 et juillet 2024, selon l’ONU et l’agence somalienne de gestion des catastrophes.

« Les chocs climatiques répétés, l’insécurité généralisée et la pauvreté endémique ont précipité les Somaliens vers un point de rupture », a commenté un émissaire de l’ONU, George Conway.

Dans l’est de la Somalie, l’une des régions les plus touchées, des cas de choléra se sont déclarés. Selon l’ONG Save The Children jeudi, 772 cas ont été confirmés et au moins 23 personnes sont mortes.

Les autorités de Mogadiscio ont décrété le 12 novembre l’état d’urgence face à l’ampleur de la catastrophe. Le gouvernement a indiqué avoir reçu 25 000 tonnes de céréales de la Russie, à distribuer en urgence aux personnes affectées ; 25 000 tonnes supplémentaires sont attendues en décembre.

La Corne de l’Afrique est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses.

La pire sécheresse en quarante ans a frappé la région après plusieurs saisons de pluies décevantes qui ont laissé des millions de personnes dans le besoin et dévasté les cultures et le bétail.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d’autres, devrait se prolonger jusqu’en avril.

Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l’est de l’Afrique. D’octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations nourries par les pluies torrentielles qu’il avait causées avaient fait plus de 6000 morts dans cinq pays de la région.