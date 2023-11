(Nations unies) Malgré la trêve entre Israël et le Hamas, la population de Gaza vit « une catastrophe humanitaire monumentale », a dénoncé mercredi le secrétaire général de l’ONU, tandis que le chef de la diplomatie chinoise alertait d’un risque que le conflit engloutisse la région.

Agence France-Presse

Une reprise des combats entre Israël et le Hamas risquerait de provoquer « un désastre qui pourrait engloutir la région », a mis en garde le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui présidait une réunion du Conseil de sécurité.

Alors que la Chine a toujours soutenu une solution à deux États, il a espéré que la trêve en cours pourrait conduire à « un cessez-le-feu total et durable ».

Tout comme le secrétaire général de l’ONU : « Des négociations intenses ont lieu pour prolonger la trêve – ce dont nous nous félicitons sincèrement – mais nous pensons que nous avons besoin d’un véritable cessez-le-feu humanitaire », a déclaré Antonio Guterres, rappelant que 80 % de la population de Gaza a été déplacée depuis le début de la guerre.

« La population de Gaza vit au milieu d’une catastrophe humanitaire monumentale, sous les yeux du monde. Nous ne devons pas détourner les yeux », a-t-il martelé.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, à New York, le 29 novembre 2023.

« Le système alimentaire s’est effondré et la faim se propage, en particulier dans le nord », a-t-il noté, soulignant également que la situation sanitaire est « atterrante » dans les abris, représentant « une grave menace à la santé publique ».

« Le volume d’aide qui parvient aux Palestiniens à Gaza est toujours totalement insuffisant pour répondre aux besoins de plus de deux millions de personnes », notamment pour le carburant, a insisté le secrétaire général, réclamant à nouveau l’ouverture d’autres points de passage vers la bande de Gaza, en plus de celui de Rafah.

Répétant sa condamnation des « attaques odieuses du Hamas » du 7 octobre à l’origine de cette guerre, il a également réclamé la libération de tous les otages « immédiatement et sans condition ».

« Nous devons nous assurer que les habitants de la région aient enfin un horizon d’espoir – en allant de façon déterminée et irréversible vers une solution à deux États, sur la base des résolutions des Nations unies et du droit international, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité », a-t-il souligné.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Malki a lui appelé le monde à faire en sorte que « les massacres ne puissent pas reprendre », en allusion à la trêve en vigueur, que le Hamas s’est dit prêt mercredi à prolonger de quatre jours.

« Notre peuple fait face à une menace existentielle. Ne vous y trompez pas. Avec toutes les discussions sur la destruction d’Israël, c’est la Palestine qui est visée par un plan pour sa destruction », a-t-il insisté, assurant que « le peuple palestinien est là pour rester ».

« Israël devrait être convaincu du fait qu’aucune force sur Terre ne peut déraciner les Palestiniens de Palestine », a-t-il ajouté.

« Quiconque soutient un cessez-le-feu soutient en fait la poursuite du règne de la terreur du Hamas à Gaza », a estimé de son côté l’ambassadeur israélien à l’ONU Gilad Erdan.