Le Niger ordonne à la représentante des Nations unies dans ce pays, Louise Aubin, d’évacuer. Mardi, les dirigeants de la junte militaire ont donné trois jours à la Canadienne pour qu’elle quitte ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Dans un communiqué daté du 10 octobre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) – les militaires au pouvoir depuis le mois de juillet dernier - déclare avoir « mis fin au mandat de la représentante de l’ONU au Niger » et ordonne à Louise Aubin « de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous soixante-douze heures ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE @OIM_NIGER Louise Aubin (au centre)

La junte accuse les Nations unies d’être manipulées par la France.

« Le CNSP et le gouvernement ont noté avec stupéfaction, les manœuvres sournoises que le Secrétariat général des Nations unies continue d’orchestrer, sous l’instigation de la France, à travers toutes les entraves déjà posées en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78e Session de l’assemblée générale de l’ONU », peut-on lire dans le communiqué.

Les dirigeants militaires voulaient que l’ancien ambassadeur du Niger auprès des Nations unies, Bakary Yaou Sangaré, nommé ministre des Affaires étrangères après le coup d’État, parle au nom du Niger à l’Assemblée générale de l’ONU.

Cependant, selon l’Associated Press, Bakary Yaou Sangaré n’a pas reçu ses lettres de créance pour y assister après que le ministre des Affaires étrangères du gouvernement nigérien déchu eut envoyé à l’ONU une lettre « l’informant de la fin des fonctions de M. Yaou Sangaré en tant que représentant permanent du Niger auprès des Nations unies », a déclaré un porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les troupes françaises commencent à quitter Niamey

Au même jour de la publication du communiqué ordonnant le départ de Louise Aubin, les troupes militaires françaises présentent au Niger ont commencé à quitter le pays.

Environ 1500 soldats français avaient été déployés au Niger pour lutter contre le terrorisme au Sahel.

Ce premier départ des troupes intervient quelques semaines après que le président français Emmanuel Macron eut annoncé que la France mettrait fin à sa présence militaire dans ce pays africain et retirerait son ambassadeur à la suite du coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les chefs militaires du Niger ont exploité le sentiment anti-français de la population contre l’ancienne puissance coloniale et ont déclaré que le retrait des troupes marquait une nouvelle étape vers la souveraineté du pays.

En poste depuis 2021

Louis Aubin avait été nommée Coordonnatrice résidente des Nations unies au Niger en janvier 2021 par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

La titulaire d’un diplôme en sciences politiques et d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine juridique, politique et humanitaire, dans les secteurs privé et public.

Avec des informations de l’Associated Press