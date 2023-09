Zimbabwe

L’opposition veut une nouvelle présidentielle après un scrutin « nul »

(Harare) L’opposition au Zimbabwe a réclamé mardi la tenue d’une nouvelle élection présidentielle et s’est réservé le droit de saisir la justice après un scrutin jugé « chaotique et nul », qui a officiellement donné un second mandat au président Emmerson Mnangagwa.