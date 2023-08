Au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées mardi à Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud

(Wad Madani) Au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées mardi à Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud, fauchées par des roquettes tombées sur leurs maisons lors de combats entre armée et paramilitaires, ont indiqué une source médicale et des témoins à l’AFP.

Agence France-Presse

Depuis le 11 août, selon l’ONU, plus de 50 000 personnes ont été forcées de fuir Nyala, où les réseaux de communication sont quasiment coupés en permanence, en raison de l’intensité du conflit.