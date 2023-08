Algérie

Deux ans de prison pour un chercheur algéro-canadien et un journaliste

(Alger) Le tribunal de Constantine en Algérie a condamné mardi à deux ans de prison ferme le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah et le journaliste algérien Mustapha Bendjama, incarcérés depuis plus de six mois, a annoncé à l’AFP l’avocat de M. Farrah.