Enlèvements, détentions et disparitions en Libye

L’ONU met en garde contre l’instauration d’un climat de peur

(Tripoli) La Mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul) a exprimé jeudi son inquiétude face à des enlèvements, détentions et disparitions forcées de citoyens et de figures publiques, dont un ancien ministre, mettant en garde contre l’instauration d’un climat de peur et de tensions.