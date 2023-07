(Dakar) Des hommes armés ont attaqué jeudi à Gao un convoi logistique de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), a appris l’AFP auprès de la Minusma.

Agence France-Presse

Des « individus armés non identifiés ont ouvert le feu contre un convoi logistique de la Force de la Minusma se déplaçant de (la localité de) Labbezanga à Gao », plus grande ville du nord du Mali, dans la région éponyme, a affirmé à l’AFP une source au sein de la Minusma.

Un camion-citerne civil s’est renversé lors de l’attaque qui a blessé un civil malien, a dit la même source, évoquant « un bilan provisoire ».

Le 30 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU a mis un terme à la mission de maintien de la paix des Casques bleus, un retrait réclamé par Bamako qui se déroulera sur six mois jusqu’à la fin de l’année 2023.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s’est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Il est livré aux exactions des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique, mais aussi aux violences des groupes proclamés d’autodéfense, des bandits et même des forces régulières.

La Minusma, avec environ 12 000 soldats déployés depuis 2013, est une cible privilégiée des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l’État.