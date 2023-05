Loi « antihomosexualité »

Inquiétude et indignation en Ouganda

(Kampala) L’annonce de la promulgation d’une nouvelle loi prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la « promotion » de l’homosexualité en Ouganda suscite lundi indignation et inquiétude parmi les organisations de défense des droits de l’homme et de santé.