Que se passe-t-il au Soudan, pays africain secoué depuis le 15 avril de combats meurtriers ? Tour d’horizon.

Le Soudan a plongé dans le chaos le 15 avril. Le pays est l’otage des combats entre le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son numéro deux Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

« Aujourd’hui, les combats se déroulent partout dans la ville, les FSR sont implantées partout et notamment dans des zones densément peuplées car les belligérants ont cru que la possibilité d’un bilan civil élevé allait dissuader l’autre camp : maintenant on sait que leur lutte de pouvoir à tout prix l’a emporté », résume-t-elle.

Les Soudanais pris au piège

PHOTO MOHAMED NURELDIN ABDALLAH, REUTERS Des jeunes cherchent de l’eau lors d’affrontements à Khartoum.

Ceux qui ne peuvent pas quitter Khartoum, une ville de plus de cinq millions d’habitants, tentent de survivre privés d’eau et d’électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures téléphoniques et de l’internet.