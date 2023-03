(Vélizy-Villacoublay) Quelques larmes, des sourires, et des étreintes. Olivier Dubois, otage français pendant près de deux ans de djihadistes au Mali, est rentré en France mardi et a retrouvé ses proches, déclarant à l’AFP ne jamais avoir été physiquement maltraité au cours de ses 711 jours de détention.

Delphine TOUITOU Agence France-Presse

Arrivé la veille à Niamey, au Niger, avec l’otage américain Jeffery Woodke, 61 ans, retenu pour sa part pendant plus de six ans, le journaliste a été accueilli peu après midi par sa famille et par le président Emmanuel Macron sur la base aérienne de Villacoublay, au sud-ouest de la capitale.

Vêtu d’un tee-shirt à manches longues et d’un pantalon noir, il est apparu très souriant après cinq heures de voyage depuis Niamey. Il a retrouvé dans la foulée sa femme et ses enfants avant de s’entretenir avec le chef de l’État.

« Hier, je n’y croyais pas quand je suis arrivé à l’aéroport » de Niamey, a-t-il déclaré à l’AFP. « Ça y est, j’ai vu ma famille […] Je suis libre ! », a-t-il lancé, s’estimant chanceux de n’avoir été ni « maltraité, ni humilié ni frappé ni quoi que ce soit ».

« Il y a eu des moments difficiles, mais pas physiques comme certains ont pu le vivre », a-t-il ajouté en allusion à Jeffery Woodke, qu’il a rencontré seulement deux jours avant sa libération.

Olivier Dubois avait été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec le quotidien Libération et le magazine Le Point et vivait au Mali depuis 2015.

« Immense soulagement »

Le reporter de 48 ans était le dernier Français connu comme retenu en otage par une organisation non-étatique.

« J’ai été au courant de ma libération le 7 mars », a-t-il expliqué. Le 16, des hommes l’ont emmené en moto puis en pick-up « dans ce que j’appelle le sas », sous un arbre, dans « la région de Kidal », où il a attendu sa libération.

Lundi, le président Macron avait exprimé son « immense soulagement » et témoigné de sa « grande reconnaissance au Niger ». Il n’a fait aucun commentaire public mardi à Villacoublay.

Les circonstances de la libération des deux hommes restent pour l’heure inconnues alors que les relations entre la France et la junte au pouvoir au Mali se sont considérablement détériorées. Paris a notamment retiré la totalité des soldats qui y étaient déployés dans le cadre de l’opération antidjihadiste Barkhane.

« Je sais que le Niger est impliqué, les services français », a seulement affirmé Olivier Dubois.

« Ce qu’on nous a toujours dit, c’est que la dégradation des relations franco-maliennes n’entachait pas les espoirs de libération », a commenté pour sa part Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières (RSF).

Selon la cheffe de la diplomatie française, sa libération était « une priorité » de la France. Catherine Colonna a pour autant rappelé la nécessité de rester discret dans ce genre de dossiers.

« Je sais que notre discrétion parfois n’est pas comprise. Elle est pourtant la condition de l’efficacité », a ajouté la ministre, qui a par ailleurs remercié « les autorités du Niger de leur aide déterminante ».

Niamey n’a pour l’heure fait aucun commentaire sur son rôle.

« Cauchemar terminé »

Pendant ses 711 jours de détention, Olivier Dubois a indiqué avoir changé de lieu de détention toutes les deux à quatre semaines. Parfois, il a pu rester plus longtemps dans « des prisons à ciel ouvert », ce qui apportait » plus de confort «, a-t-il expliqué.

Lundi sa sœur, Canèle Bernard s’était réjouie de la fin du cauchemar. « Il va pouvoir reprendre sa vie, même si ce sera difficile pour lui d’oublier ça », avait-elle déclaré à l’AFP.

Dov Alfon, le directeur du quotidien Libération, a, lui, rendu hommage mardi à Olivier Dubois, membre de l’équipe de ces « correspondants locaux et internationaux, qui sont nos yeux et nos oreilles » sur des terrains difficiles.

Le Mali, comme ses voisins le Niger et le Burkina Faso, traverse une grave crise sécuritaire avec des attaques djihadistes récurrentes depuis une dizaine d’années.

Les enlèvements sont l’un des graves dangers encourus par les journalistes et les humanitaires, locaux comme étrangers, au Sahel. Deux employés de la branche malienne du Comité international de la Croix-Rouge, kidnappés dans le nord du Mali il y a deux semaines, avaient été libérés dimanche.

Au moins six otages occidentaux sont encore détenus au Sahel.

Le chirurgien australien Arthur Kenneth Elliott avait été enlevé le 15 janvier 2016, et l’officier de sécurité roumain Iulian Ghergut le 4 avril 2015, tous deux au Burkina Faso. Trois Italiens, un couple et leur fils, ont été kidnappés en mai 2022 dans le sud-est du Mali avec un ressortissant togolais, un rapt attribué par les médias italiens à des djihadistes.

Un religieux allemand, le père Hans-Joachim Lohre, dont on est sans nouvelles depuis novembre 2022, est par ailleurs considéré comme ayant été enlevé au Mali.

Mardi, les proches de Français détenus en Iran ont exprimé leur « soulagement » après le retour en France d’Olivier Dubois mais appelé à ne pas oublier les « otages d’État » dont ils demandent la libération.