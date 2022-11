(Bamako) Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu vendredi Choguel Kokalla Maïga, qui lui a dit être apte à reprendre son poste de premier ministre après trois mois d’absence pour raisons de santé, ont rapporté les médias.

Agence France-Presse

Choguel Kokalla Maïga, 64 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral en août et a été hospitalisé. Le colonel Goïta a désigné quelques jours plus tard le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement, pour assurer l’intérim.

Choguel Kokalla Maïga a été nommé à la tête du gouvernement en juin 2021 à la suite d’un second coup d’État en un an renforçant la mainmise des colonels sur le pouvoir. Il est l’un des visages de la rupture consommée depuis lors avec l’ancien allié français et ses partenaires, et de la réorientation militaire et politique vers la Russie.

Le colonel Goïta, qui s’est fait investir président, a reçu Choguel Kokalla Maïga vendredi matin en audience, a rapporté la télévision d’État ORTM sur sa page Facebook, photos à l’appui.

« Je suis venu informer le président que je suis apte à reprendre le travail et dans quelques jours le chef de l’État annoncera la date », a déclaré Choguel Kokalla Maïga, cité par le quotidien gouvernemental l’Essor sur l’internet.

Aucune information n’a été publiée sur la réponse du colonel Goïta.