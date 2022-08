Un bilan de l’attaque des islamistes radicaux shebab contre un hôtel de Mogadisciodévoilé dimanche après-midi faisait état « à ce stade » de 21 morts et 117 blessés.

(Mogadiscio) Le premier ministre somalien a appelé le pays à l’unité et assuré que le gouvernement assumera ses responsabilités, après la sanglante attaque menée ce weekend-end par les islamistes radicaux shebab contre un hôtel de Mogadiscio, faisant 21 morts et 117 blessés.

Agence France-Presse

« Il y aura des responsabilités au sein du gouvernement, personne au sein du gouvernement n’échappera à [sa] responsabilité. Quiconque a négligé la responsabilité qui lui a été confiée sera tenu responsable », a déclaré Hamza Abdi Barre dimanche soir, après avoir visité les blessés de l’attaque dans un hôpital de Mogadiscio.

« Il n’y a qu’un seul choix ici : soit nous permettons aux shebab – les enfants de l’enfer – de vivre, soit nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre ensemble », a-t-il affirmé.

« Si leur intention est de dissuader le courage du peuple somalien qui a décidé de les combattre, cela n’arrivera jamais et la lutte contre eux a déjà commencé en plusieurs endroits », a-t-il déclaré.

« J’appelle le peuple somalien à s’unir pour lutter contre l’ennemi et à s’unir pour se libérer afin que ce qu’il a fait là ne se reproduise jamais », a-t-il ajouté.

Les islamistes radicaux shebab, groupe lié à Al-Qaïda qui combat le gouvernement somalien depuis 15 ans, ont lancé vendredi soir une attaque d’envergure sur l’hôtel Hayat, dans la capitale Mogadiscio, qui s’est achevée dans la nuit de samedi à dimanche après une intervention de forces de sécurité.

PHOTO HASSAN ALI ELMI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le ministre de la Santé a évoqué dimanche après-midi un bilan « à ce stade » de 21 morts et 117 blessés.

Cette attaque est la plus sanglante depuis l’élection mi-mai du président Hassan Sheikh Mohamoud et la prise de fonctions du gouvernement début août.

Un des fondateurs et ancien commandant du mouvement shebab aujourd’hui ministre des Affaires religieuses, Muktar Robow, alias Abou Mansour, a condamné l’attaque et appelé les combattants à abandonner le groupe.

« Je les appelle à se repentir. Une personne a la possibilité de renoncer à ses torts aussi longtemps qu’il vit », a-t-il déclaré.

« Ceux qui vous envoient faire cela, j’en connais beaucoup et ils ont leurs enfants à l’université de Mogadiscio et ne les enverraient pas faire ce travail. Alors je vous appelle à vous méfier, à vous repentir, à les quitter et à retourner dans votre société car il y a encore des chances », a-t-il poursuivi.

« La société devrait savoir que son intérêt est de s’unir pour lutter contre eux », a-t-il ajouté.