Tchad

Les pluies diluviennes ont fait 22 morts et plus de 110 000 sinistrés cet été

(N’Djamena) Vingt-deux personnes ont été tuées depuis juin au Tchad à cause de pluies diluviennes, et plus de 110 000 sont sinistrées, selon un rapport de l’ONU consulté vendredi par l’AFP.