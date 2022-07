(Rabat) Israël et le Maroc ont consolidé leur alliance militaire lors d’entretiens mardi à Rabat entre le chef de l’armée israélienne Aviv Kochavi et de hauts responsables marocains, dans le cadre d’une coopération grandissante entre les deux États.

Agence France-Presse

Arrivé lundi au Maroc, le général Kochavi a été reçu par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la Défense, pour la première visite officielle d’un chef d’état-major d’Israël dans le royaume chérifien, a indiqué mardi l’armée israélienne dans un communiqué.

Le général israélien a ensuite été accueilli par une haie d’honneur au quartier général des Forces armées royales (FAR) marocaines, où il s’est entretenu avec son homologue, le général Belkheir Al-Farouq, et le chef du renseignement militaire Brahim Hassani.

Lors des discussions, la partie marocaine a fait part de « (son) intérêt à monter conjointement des projets industriels de défense au Maroc », a précisé mardi l’état-major général des FAR dans un communiqué séparé.

Côté militaire, « cette visite a permis d’examiner les opportunités de développer davantage les axes de la coopération portant principalement sur la formation, le transfert de technologies ainsi que sur le partage d’expériences et d’expertises », s’est félicité l’état-major marocain.

Au delà de la langue de bois officielle, le déplacement du général Kochavi au Maroc traduit la volonté réciproque d’accélérer la coopération militaire et sécuritaire.

Les deux parties « ont réitéré leur ambition et leur volonté communes de consolider ces relations pour servir les objectifs de paix et de stabilité de notre région », souligne le communiqué marocain.

Le rapprochement entre les deux États se poursuit à un rythme soutenu depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre l’État hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.

Des observateurs israéliens ont participé pour la première fois fin juin à l’exercice militaire « African Lion 2022 », le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis.

Fin mars, une délégation de hauts gradés israéliens avait effectué une visite au Maroc, une autre première, qui avait abouti à la signature d’un accord de coopération, envisageant la création d’une commission militaire mixte.

Ce partenariat se fonde sur un accord-cadre signé en novembre 2021 à Rabat par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz. L’accord prévoit notamment une coopération entre services de renseignement, le développement de liens industriels, l’achat d’armements et des entraînements conjoints.

Liens anciens

Scellée avec la bénédiction de Washington, cette alliance stratégique et militaire suscite la défiance de l’Algérie, rivale régionale du Maroc et soutien de la cause palestinienne, qui a fustigé « l’arrivée à présent de “l’entité sioniste” (Israël) à nos portes ».

La visite du chef de l’armée israélienne a d’ailleurs déclenché débats et critiques sur les réseaux sociaux marocains.

« Nous ne sommes plus face à une normalisation “normale”, mais plutôt face à une alliance sécuritaire et militaire qui existe entre le Maroc et les régimes arabes réactionnaires, qui sont contre les valeurs des droits de l’homme et de la démocratie », et Israël, a dénoncé le journaliste et militant Abdellatif El Hamamouchi.

Les liens entre le Maroc et Israël – y compris, discrètement, militaires – remontent à des décennies.

Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n’y mette fin au début de la seconde intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000.