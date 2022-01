Mali

Rester ou partir ? L’heure des choix a sonné pour Paris et les Européens

(Paris) Les relations de plus en plus exécrables entre la junte malienne et Paris posent la question du maintien d’une présence militaire française et européenne dans ce pays, mais l’option d’un retrait n’est politiquement pas aisée, entre campagne présidentielle et présidence française de l’Union européenne.