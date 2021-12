Le système de ségrégation raciale a été officiellement aboli en Afrique du Sud le 30 juin 1991, un an et demi après la libération de Nelson Mandela.

(Johannesburg) L’apartheid, contre lequel s’est inlassablement battu l’archevêque Desmond Tutu, la conscience de l’Afrique du Sud, décédé dimanche à 90 ans, était un régime politique ségrégationniste qui a duré pendant près d’un demi-siècle et pris officiellement fin en 1991.

Agence France-Presse

Séparation raciale

Ignorant la majorité noire, l’Afrique du Sud contemporaine est née « entre Blancs » en 1910, de l’union des colons britanniques et des Afrikaners (ou Boers), d’origine hollandaise.

L’apartheid, ou « séparation » en afrikaans, a systématisé à partir de 1948 la ségrégation pratiquée depuis le 17e siècle par les premiers colons néerlandais.

Le système, institué par le Parti national (PN) qui a dominé la vie politique du pays de 1948 à 1994, reposait sur trois piliers : la loi sur la classification de la population, la loi sur l’habitat séparé et la loi sur la terre.

Les habitants étaient classés dès leur naissance en quatre catégories : Blancs, Noirs, Métis (« Colored ») ou Indiens.

Dans la vie quotidienne, des panneaux réservaient aux Blancs des autobus, des restaurants, des guichets ou encore des plages. Les mariages mixtes et les relations sexuelles interraciales étaient interdits. Les Noirs avaient accès à une éducation ou à des soins de moindre qualité.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un panneau indique que cette portion de plage est réservée aux Blancs.

L’essentiel du territoire (87 %) était réservé aux Blancs. Quelque 3,5 millions de personnes ont été expulsées de force et les Noirs relégués dans des « townships » (cités dortoirs) et des « bantoustans » (réserves ethniques). La question de la redistribution des terres reste brûlante aujourd’hui.

Jusqu’en 1986, les Noirs devaient se déplacer avec un « passeport », une pièce d’identité précisant où ils avaient le droit d’aller, risquant sinon la prison ou des amendes.

Résistances

L’instauration de l’apartheid génère immédiatement des résistances. Le Congrès national africain (ANC) adopte d’abord des méthodes non violentes, prônant grèves, boycottages et campagnes de désobéissance civile.

En 1960, la police ouvre le feu sur des manifestants à Sharpeville, tuant 69 Noirs. L’ANC et le Parti communiste sont interdits et l’état d’urgence instauré.

Entré en clandestinité, l’ANC opte pour la lutte armée. En 1964, son leader Nelson Mandela est condamné à la prison à vie pour « sabotage ».

PHOTO GIDEON MENDEL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Accompagné de collègues ecclésiastiques anglicans, Mgr Desmond Tutu a remis une pétition demandant la libération des prisonniers politiques au commissariat de Johannesbourg, le 3 avril 1985.

En 1976, des milliers d’écoliers descendent dans les rues de Soweto pour dénoncer l’imposition dans l’enseignement de l’afrikaans. La police ouvre le feu. Le soulèvement durera et fera plusieurs centaines de morts.

En 1977, Steve Biko, fondateur du Mouvement de la conscience noire, meurt en prison sous les coups de la police.

Les sanctions internationales contre l’Afrique du Sud s’accumulent : exclusion des Jeux olympiques, expulsion des organes de l’ONU, embargo sur les armes… Des vedettes s’engagent contre le régime lors d’un concert géant à Wembley (Grande-Bretagne) en 1990.

Premières élections libres en 1994

En février 1990, le président Frederik de Klerk, au pouvoir depuis cinq mois, stupéfie le pays en légalisant l’opposition noire. Nelson Mandela est libéré le 11 février, après 27 ans de prison. Un an et demi plus tard, le 30 juin 1991, le système de ségrégation raciale est officiellement aboli.

La transition démocratique est laborieuse. Parmi les freins, des réfractaires au changement au sein des services de sécurité blancs, ainsi qu’une rivalité sanglante entre militants de l’ANC et du Parti zoulou Inkhata (IFP).

La pression vient aussi des extrémistes blancs (notamment le Mouvement de la résistance afrikaner-AWB) et noirs (les africanistes de l’Armée de libération du peuple azanien-APLA) qui organisent des attentats.

En avril 1993, le pays manque de basculer dans la guerre civile quand un partisan de l’extrême droite blanche assassine Chris Hani, le charismatique secrétaire général du Parti communiste, allié de l’ANC.

En avril 1994, l’Afrique du Sud connaît ses premières élections multiraciales, tournant la page de l’apartheid. « Libres enfin », s’exclame Nelson Mandela, élu président.