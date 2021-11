PHOTO EMMANUEL CROSET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Rosemary Ndlovu, 46 ans, a été reconnue coupable le mois dernier d’avoir tué sa cousine, sa sœur, son petit ami, sa nièce, son neveu et un autre proche entre 2012 et 2017 par balles, à coups de matraque ou par étranglement. On la voit ci-haut durant son témoignage le 26 septembre 2021.