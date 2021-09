PHOTO RYAD KRAMDI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Des journalistes algériens manifestant à Alger pour la libération de leur collègue Khaled Drareni, de TV5, le 31 août 2020. Un mois plus tard, il a condamné à deux ans de prison pour « incitation à un rassemblement non armé » et « mise en danger de l’unité nationale ». après avoir couvert une manifestation du mouvement prodémocratie Hirak. La justice algérienne multiplie les procès et les condamnations de militants du Hirak, de politiciens de l’opposition, de journalistes et d’utilisateurs des réseaux sociaux.