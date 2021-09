Afrique

Guinée

Les putschistes tentent de rassurer citoyens et partenaires étrangers

(Conakry) Le chef des putschistes guinéens a tenté lundi de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers ainsi que ses concitoyens en déclarant que les nouveaux maîtres de Conakry respecteraient les contrats économiques et miniers et se garderaient de toute « chasse aux sorcières ».