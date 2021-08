Alors que l’Algérie fait face à une vague de chaleur extrême, des vents propagent les feux et compliquent la tâche des secouristes, selon Youcef Ould Mohamed, un responsable local des forêts cité par l’agence officielle APS.

(Tizi-Ouzou) Au moins 69 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord de l’Algérie, des feux par dizaines avivés par la chaleur extrême et contre lesquels pompiers, militaires et volontaires tentent désespérément de lutter mercredi.

Yacine BENRABIA avec Abdelhafid DAAMACHE à Alger Agence France-Presse

Au moins 28 soldats et 37 civils ont péri dans ces incendies qui ont débuté lundi soir en Kabylie, notamment dans la région de Tizi Ouzou, selon des bilans officiels.

En fin d’après-midi, l’agence officielle APS a fait état de quatre autres morts, sans dire s’il s’agissait de civils ou de militaires.

Et 20 personnes étaient portées disparues mercredi, selon le site d’information francophone Tout sur l’Algérie (TSA).

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi.

Des images impressionnantes, accompagnées d’appels à l’aide, circulent sur les réseaux sociaux, avec des troncs calcinés, du bétail agonisant et des villages assiégés.

Sur des images de l’AFP, on peut voir des habitants tentant désespérément d’étouffer un départ de feu à l’aide de modestes branches.

Alors que l’Algérie fait face à une vague de chaleur extrême, des vents compliquent la tâche des secouristes, selon Youcef Ould Mohamed, un responsable local des forêts cité par l’agence officielle APS.

Appels à l’aide

Selon le porte-parole de la protection civile, Nassim Barnaoui, 69 foyers d’incendies étaient encore actifs mercredi dans 17 wilayas (préfecture), notamment dans celle de Tizi Ouzou, qui a enregistré le plus de pertes humaines.

« J’ai laissé tous mes biens dans mon village et je me suis enfui avec ma femme et mes trois enfants vers la ville », a dit a l’AFP Abdelhamid, un commerçant du village de Beni Yeni. « Heureusement, je possède un appartement dans le centre de Tizi Ouzou. »

Dans la province voisine de Béjaïa, quatre personnes sont décédées mercredi, a rapporté l’APS citant un responsable de la protection civile locale. Ce dernier avait fait état plus tôt dans la journée du « déclenchement de neuf grands incendies ».

Depuis mardi, des appels à envoyer de l’aide — nourriture, eau, médicaments — pour les habitants des villages touchés se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi envoyer deux Canadair et un avion de commandement pour aider à lutter contre les incendies.

En France, la diaspora et des ONG se mobilisent par ailleurs pour envoyer du matériel aux zones sinistrées par l’intermédiaire d’organisations locales, comme elles l’ont fait pour l’envoi de bouteilles d’oxygène en plein pic de l’épidémie de COVID-19.

L’Algérie a en outre conclu un accord avec l’Union européenne (UE) pour l’affrètement de deux avions bombardiers d’eau qui seront déployés à partir de jeudi, selon l’APS.

Le Maroc voisin, qui connait des tensions avec Alger, s’est dit aussi prêt à aider l’Algérie.

La piste criminelle a été évoquée par les autorités algériennes.

« Cinquante départs de feu en même temps, c’est impossible. Ces incendies sont d’origine criminelle », a affirmé mardi le ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud.

La radio publique a annoncé mardi l’arrestation de trois « pyromanes » à Médéa. Un quatrième a été arrêté à Annaba, selon l’APS.

Vague de chaleur

Le premier ministre Aïmène Benabderahmane a évoqué plus de 70 incendies dans 18 wilayas du nord du pays.

Le pire drame est survenu mardi quand 28 militaires ont péri alors qu’ils évacuaient des villageois menacés par les flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou.

Chaque année, le nord de l’Algérie est touché par des incendies de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d’incendies criminels.

Ce phénomène s’amplifie tandis que les incendies se multiplient sur la planète. L’augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroit est une combinaison idéale.

Une vague de chaleur extrême doit se poursuivre jusqu’en fin de semaine au Maghreb selon différents services météorologiques, avec des températures atteignant 46 degrés.

En Tunisie voisine, la capitale Tunis a battu mardi son record absolu, avec 49 degrés. Une quinzaine de départs de feu ont été enregistrés dans le nord et le nord-ouest, sans faire de victime, selon Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.

Sur la rive nord de la Méditerranée, la Grèce et la Turquie ont été les pays les plus touchés ces deux dernières semaines, avec une série d’incendies qui ont fait huit morts sur les côtes turques et trois en Grèce.